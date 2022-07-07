Шишкин — о переходе Ахметова в «Краснодар»: я бы отдал предпочтение воспитанникам

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Краснодар».
«Я думаю, такие трансферы не проходят без Сергея Галицкого. Не исключено, что это была и его инициатива. Тем более центр поля подразумевает не одну позицию. Ильзат может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке, и в середине поля. Конечно, если делается ставка на воспитанников, то я бы отдал предпочтение своим игрокам.
Учитывая ситуацию в футболе, я бы не делал трансферы и давал шанс молодым игрокам. Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян – все они использовали шанс и заиграли в основе. Я бы ничего не стал менять и просто выращивал футболистов. Возможно, есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем. Может, это личные мотивы», — цитирует Шишкина Metaratings.
- 7 июля 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:24
-
23:17
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:35
-
21:23
-
21:21
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:52