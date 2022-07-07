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Вице-президент «Фламенго»: мы интересуемся Венделом

Вице-президент «Фламенго»: мы интересуемся Венделом
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Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз заявил, что клуб действительно интересуется полузащитником «Зенита» Венделом. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти во «Фламенго» на правах аренды. По словам Браза, клуб интересуется бразильским полузащитником «Зенита» и Уоласом, который выступает за «Удинезе».

«Могу подтвердить, что мы интересуемся Венделом и Уоласом. Но мы никуда не торопимся, впереди ещё много времени до закрытия трансферного окна», — сказал Браз на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что Вендел заинтересован в переходе во «Фламенго». Утверждалось, что он не хочет приостанавливать контракт с «Зенитом», учитывая хорошие взаимоотношения с руководством клуба из Санкт-Петербурга.

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