Источник: «Краснодар» хотел подписать лучшего бомбардира чемпионата Швеции
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Нападающий шведского «Хеккена» Александр Еремеев мог перейти в «Краснодар». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, до начала ситуации на Украине «Краснодар» хотел подписать шведского форварда Еремеева, имеющего русские корни. В тот момент интересы игрока представлял агент Мартин Далин, который ранее привёл в клуб защитника Андреаса Гранквиста.
Отмечается, что Еремеев был готов поиграть в РПЛ. Однако с изменением политической ситуации такой переход перестал быть возможным.
«Хеккен» Еремеева возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швеции сезона-2022. Сам форвард является лучшим бомбардиром турнира, забив 12 мячей за 11 матчей.
«Краснодар» по итогам сезона-2021/2022 занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
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