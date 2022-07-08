«Салернитана» объявила о переходе Ботхейма, разорвавшего контракт с «Краснодаром»
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Норвежский форвард Эрик Ботхейм перешёл в «Салернитану», сообщает пресс-служба итальянского клуба. 22-летний нападающий подписал контракт до лета 2026 года. В «Салернитану» он перешёл в качестве свободного агента.
Ранее стало известно, что Ботхейм в одностороннем порядке разорвал контракт с «Краснодаром». Сообщалось, что руководство клуба не согласно с такой ситуацией. Оно планирует обжаловать решение Ботхейма в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА. Примечательно, что норвежский форвард не провёл за «Краснодар» ни одного матча.
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