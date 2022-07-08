Каррагер: Джонсон всегда врал. Нам приходится жить с его самой большой ложью — брекситом

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.
«Борис Джонсон лгал о том, что верит в брексит, только для того, чтобы стать премьер-министром. Он постоянно лгал как премьер, а теперь его выгнали. Однако нам всем приходится жить с его самой большой ложью – брекситом», – написал Каррагер на своей странице в «Твиттере».
7 июля 58-летний Борис Джонсон публично объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Тем не менее он продолжит исполнять обязанности до момента, когда консервативная партия выберет нового лидера. В своей речи Джонсон отметил ключевые достижения, назвал «лучшей в мире» работу, которую ему придётся оставить, а также выразил уверенность, что ему на смену придёт лидер, способный достойно справиться со сложностями. Брексит – выход Великобритании из Европейского союза в феврале 2020 года.
Джейми Каррагер – легенда «Ливерпуля». Он пришёл в клуб в девятилетнем возрасте и провёл в нём всю профессиональную карьеру. За плечами Джейми 737 матчей с «Ливерпулем» и 38 – в составе сборной Англии. В сезоне-2004/2005 он выиграл с командой Лигу чемпионов.
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