Фердинанд выступил в защиту Роналду, который пропустил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на критику в адрес 37-летнего звёздного форварда манкунианцев Криштиану Роналду со стороны общественности из-за того, что португалец пропустил начало тренировочных сборов с клубом.

«Конечно, он недоволен нынешней ситуацией! Вы говорите здесь о Криштиану Роналду! Я не понимаю, почему всё так раздули, что Криштиану Роналду недоволен тем, как обстоят дела в «Манчестер Юнайтед». Ведь этого не может быть.

Любой, кто хочет выигрывать футбольные матчи или трофеи, любой, кто привык побеждать и каждый год бороться за первое место в таблице за самые большие призы, а потом вдруг этого не делает, даже не попадая в Лигу чемпионов, не будет счастлив.

Он недоволен тем, что пропустил Лигу чемпионов, он даже не знает, как звучит гимн к Лиге Европы! Когда это произойдёт, он будет думать: «В каком турнире я участвую?»

Мне кажется, люди вели себя неуважительно по отношению к Роналду. То, как все задавались вопросом: «Почему его здесь нет», и истерия вокруг этого. Кто-то в его семье болен, поэтому он не на тренировке», — приводит слова Фердинанда Daily Mail со ссылкой на YouTube-канал FIVE.

В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.