Чистяков: Кассьерра более перспективный и принесёт для «Зенита» больше пользы, чем Алберто

28-летний российский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил мнение об уходе бразильского нападающего Юри Алберто на правах аренды в «Коринтианс».

«Ну, если лично моё мнение, то, как мне кажется, его уход – это неправильно. Это его личное решение, захотел – ушёл, пожалуйста. Вот пришёл другой нападающий Кассьера, мне кажется, он более перспективный и больше принесёт пользы, поэтому дай бог ему здоровья (Алберто. – Прим. «Чемпионата»), побольше голов там, у нас есть теперь другой человек», — сказал Чистяков в программе «СБГ Шоу» на YouTube-канале «Рашен Football».

Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» лишь в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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