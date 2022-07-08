Футболистки сборной Англии хотят отказаться от белых шорт из-за менструации

Футболистки сборной Англии выразили обеспокоенность ношением белых шорт на проходящем в эти дни чемпионате Европы – 2022, сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, футболистки обсудили с техническим спонсором – Nike возможность ношения шорт иного цвета из-за опасений по поводу необходимости носить белое во время менструации.

«Надеюсь, они собираются изменить цвет. Очень приятно иметь полностью белый комплект, но иногда это непрактично, когда дело касается одного из периодов месяца. Мы справляемся с этим как можем. Мы обсудили всё с командой и передали это Nike.

При этом, я довольно спокойна в этом плане, если честно. Пока я играю за свою страну, мне всё равно, что на мне надето», — заявила футболистка сборной Англии Бет Мид.

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