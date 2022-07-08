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Агенты предлагали Альваро Морату «Баварии». Клуб отказался

Агенты предлагали Альваро Морату «Баварии». Клуб отказался
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Агенты предлагали испанского нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Морату мюнхенской «Баварии», сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, агенты хотели, чтобы испанец заменил в команде польского нападающего Роберта Левандовского. Но мюнхенцы сразу же отклонили это предложение, не посчитав замену достойной.

За два последних сезона, проведённых в «Ювентусе», Мората принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии. Контракт форварда с «Атлетико» Мадрид истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 29-летнего футболиста с испанским клубом будет рассчитано до 2024 года. А следующий сезон Альваро проведёт на правах аренды в туринским «Ювентусе», за который он выступал с сентября 2020 по июнь 2022 года (также в аренде).

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