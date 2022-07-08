Новичок Серии А хочет заполучить Эдинсона Кавани

Новичок Серии А «Монца» хочет заполучить бывшего уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, клуб начал вести переговоры по переходу с представителями игрока. Клубу важно усилить в текущее трансферное окно позицию центрального нападающего.
При этом ранее агент нападающего не исключил вероятность того, что Эдинсон Кавани в следующем сезоне будет играть в Южной Америке.
В текущем сезоне форвард провёл за «Ман Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в нынешнем сезоне в его активе семь матчей и один мяч за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдинсона Кавани в € 4 млн.
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