Расписание матчей женского Евро-2022 на 8 июля

Сегодня, 8 июля, в рамках первого тура группового этапа в группе В женского чемпионата Европы — 2022 между собой встретятся сборные Испании и Финляндии. Начало встречи 8 июля 2022 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч».
В 22:00 по московскому времени пройдёт второй матч группы В Германия — Дания. Матч будет сыгран на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч».
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Напомним, вчера, 7 июля, состоялись первые матчи турнира. Норвегия победила Северную Ирландию 4:1, Англия одержала верх над Австрией 1:0.
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