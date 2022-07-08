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Расписание матчей женского Евро-2022 на 8 июля

Расписание матчей женского Евро-2022 на 8 июля
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Сегодня, 8 июля, в рамках первого тура группового этапа в группе В женского чемпионата Европы — 2022 между собой встретятся сборные Испании и Финляндии. Начало встречи 8 июля 2022 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч».

В 22:00 по московскому времени пройдёт второй матч группы В Германия — Дания. Матч будет сыгран на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч».

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, вчера, 7 июля, состоялись первые матчи турнира. Норвегия победила Северную Ирландию 4:1, Англия одержала верх над Австрией 1:0.

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