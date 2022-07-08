Мартинс прибыл в расположение в «Спартака» и примет участие в Суперкубке
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Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдёт медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге.
Ранее футболист сообщил, что должен присоединиться к клубе. Пресс-служба «Спартака» сообщала, что люксембургский футболист всё ещё не прибыл в команду после летнего отпуска из-за проблем со здоровьем.
Напомним, Мартинс перешёл в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз», а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста. В минувшем сезоне 25-летний люксембургский полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Мартинс вызывается в сборную Люксембурга.
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