Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд призвал женскую сборную Англии скопировать методы сэра Алекса Фергюсона

Рио Фердинанд призвал женскую сборную Англии скопировать методы сэра Алекса Фергюсона
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд призвал женскую сборную скопировать методы тренера сэра Алекса Фергюсона.

«В сборной Англии и динамике отношений между Сариной Вигман и её игроками вам нужна эта стальная уверенность, но так же нужна и теплота, когда это необходимо. Сэр Алекс Фергюсон был таким представительным с людьми. Он знал любимые напитки моего дедушки и тому подобные безумные мелочи. Эта забота и внимание к деталям не только об игроке, но и о его благополучии за пределами поля. Эти детали – это то, что заставляет вас пройти лишнюю милю ради этого человека и найти что-то лишнее в трудную минуту. Это не совпадение, что наши команды часто забивали поздние голы, и те мелочи, которые он делал, определенно способствовали этому», – приводит слова Фердинанда Football London.

6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

«МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста «МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста
«Этому шарлатану нужен телесуфлёр». Как Борис Джонсон влиял на футбол в Англии «Этому шарлатану нужен телесуфлёр». Как Борис Джонсон влиял на футбол в Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022