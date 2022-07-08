Рио Фердинанд призвал женскую сборную Англии скопировать методы сэра Алекса Фергюсона

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд призвал женскую сборную скопировать методы тренера сэра Алекса Фергюсона.
«В сборной Англии и динамике отношений между Сариной Вигман и её игроками вам нужна эта стальная уверенность, но так же нужна и теплота, когда это необходимо. Сэр Алекс Фергюсон был таким представительным с людьми. Он знал любимые напитки моего дедушки и тому подобные безумные мелочи. Эта забота и внимание к деталям не только об игроке, но и о его благополучии за пределами поля. Эти детали – это то, что заставляет вас пройти лишнюю милю ради этого человека и найти что-то лишнее в трудную минуту. Это не совпадение, что наши команды часто забивали поздние голы, и те мелочи, которые он делал, определенно способствовали этому», – приводит слова Фердинанда Football London.
6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
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