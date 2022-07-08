Источник: «Ювентус» опередил «Барсу» в борьбе за 17-летнего Йылдыза. Сделка состоялась
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Бывший футболист «Баварии» 17-летний Кенан Йылдыз, покинувший клуб летом по истечении контракта, близок к переходу в итальянский «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Ювентус» намерен бесплатно подписать Кенана Йылдыза из «Баварии», сделка состоялась, как и ожидалось. Теперь подтверждают источники в клубе. «Барселона» также хотела подписать Йылдыза, но он переходит в «Ювентус».
Документы готовы – подтверждаю», – написал Романо в «Твиттере».
В минувшем сезоне футболист выступал за юношеские команды «Баварию» до 17 и 19 лет.
По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял четвёртое место в таблице итальянской Серии А. Команда после 38 матчей набрала 17 очков. Это на 16 баллов меньше, чем чемпион лиги «Милан».
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