Источник: «Ювентус» опередил «Барсу» в борьбе за 17-летнего Йылдыза. Сделка состоялась

Бывший футболист «Баварии» 17-летний Кенан Йылдыз, покинувший клуб летом по истечении контракта, близок к переходу в итальянский «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



«Ювентус» намерен бесплатно подписать Кенана Йылдыза из «Баварии», сделка состоялась, как и ожидалось. Теперь подтверждают источники в клубе. «Барселона» также хотела подписать Йылдыза, но он переходит в «Ювентус».



Документы готовы – подтверждаю», – написал Романо в «Твиттере».



В минувшем сезоне футболист выступал за юношеские команды «Баварию» до 17 и 19 лет.



По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял четвёртое место в таблице итальянской Серии А. Команда после 38 матчей набрала 17 очков. Это на 16 баллов меньше, чем чемпион лиги «Милан».

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