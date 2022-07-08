Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Ювентус» опередил «Барсу» в борьбе за 17-летнего Йылдыза. Сделка состоялась

Источник: «Ювентус» опередил «Барсу» в борьбе за 17-летнего Йылдыза. Сделка состоялась
Комментарии

Бывший футболист «Баварии» 17-летний Кенан Йылдыз, покинувший клуб летом по истечении контракта, близок к переходу в итальянский «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Ювентус» намерен бесплатно подписать Кенана Йылдыза из «Баварии», сделка состоялась, как и ожидалось. Теперь подтверждают источники в клубе. «Барселона» также хотела подписать Йылдыза, но он переходит в «Ювентус».

Документы готовы – подтверждаю», – написал Романо в «Твиттере».

В минувшем сезоне футболист выступал за юношеские команды «Баварию» до 17 и 19 лет.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял четвёртое место в таблице итальянской Серии А. Команда после 38 матчей набрала 17 очков. Это на 16 баллов меньше, чем чемпион лиги «Милан».

Новость по теме
Агенты предлагали Альваро Морату «Баварии». Клуб отказался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022