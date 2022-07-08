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Фанаты «Крыльев Советов» будут бойкотировать матчи РПЛ

Фанаты «Крыльев Советов» будут бойкотировать матчи РПЛ
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Объединение фанатов самарских «Крыльев Советов» «Ultras’8» выступило с заявлением о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.

«До старта очередного сезона РПЛ остаётся неделя, в связи с этим считаем необходимым напомнить нашу позицию касаемо пресловутого Fan ID:

Объединение Ultras`8, все Самарские коллективы и неравнодушные к ромбику люди, кому не наплевать на ситуацию, сложившуюся вокруг фанатского движения в России и творящийся произвол со стороны силовых структур, приняли решение о ПОЛНОМ бойкоте организованной поддержки и посещении стадиона на мероприятиях, где хотя бы на одном матче введена система Fan ID до ПОЛНОЙ ЕЁ ОТМЕНЫ! Люди, причисляющие к фанатскому движению и оформившие «паспорт недоболельщика», с данной минуты являются нерукопожатными!

Также призываем всех адекватных и здравомыслящих болельщиков придерживаться этой позиции! Только представьте, попадёте вы на футбол или нет — будет зависеть от определённых людей и ваших «намерений»!

Мы ни в коем случае не отказываемся от поддержки ФК Крылья Советов произвольными способами как вне стадиона, так и на матчах М-Лиги, ЖФК и КС-ЦПФ!» — говорится в заявлении фанатов в их группе в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Fan ID уже с начала нового сезона потребуют на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Сочи.

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