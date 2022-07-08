Защитник ЦСКА Каптилович поделился первыми впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым

Защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.
«Получился хороший турнир. Победа в матче с «Сочи» — первая под руководством Федотова сегодня, надеюсь, не последняя. Команда продолжает работать несмотря на уход иностранцев и малое количество игроков. Какое первое впечатление от работы с Владимиром Федотовым? Он хороший тренер», — сказал Каптилович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
19-летний защитник является воспитанником академии ЦСКА. В официальных встречах Каптилович ещё ни разу не выходил на поле в составе армейцев, однако дважды по ходу прошлого сезона оказывался в заявке команды на матчи РПЛ.
Напомним, вчера ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в ходе предсезонного турнира.
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