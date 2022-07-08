Полузащитник ЦСКА Карраскаль: в России я чувствую себя в безопасности

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о выступлении за российский клуб. Он сообщил, что чувствует себя комфортно, выступая за армейцев.



«Я чувствую себя в безопасности, находясь в России, и играя за ЦСКА», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Полузащитник был арендован российским клубом до конца сезона-2021/2022. После этого команда приняла решение о выкупе футболиста. За армейцев он провёл 13 матчей, забил гол и отдал один ассист. ЦСКА по итогам сезона-2021/2022 занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также команда добралась до четвертьфинала Кубка России, где уступила будущему победителю турнира, московскому «Спартаку» (0:1). В нынешнее межсезонье команда ЦСКА провёл четыре товарищеских матча и одержал одну победу.