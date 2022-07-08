Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хесус Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА

Хесус Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина после матча предсезонного турнира с «Сочи» (2:1) ответил на вопрос о своём будущем. Футболист рассказал, что хорошо чувствует себя в российском клубе. Поэтому игрок пока не намерен покидать команду.

«Останусь ли в команде на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в ЦСКА», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

Московский ЦСКА продолжает подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Валентина Федотова. Команда провела четыре товарищеских матча, победив лишь в одной.

Новость по теме
Полузащитник ЦСКА Карраскаль: в России я чувствую себя в безопасности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022