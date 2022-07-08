Хесус Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина после матча предсезонного турнира с «Сочи» (2:1) ответил на вопрос о своём будущем. Футболист рассказал, что хорошо чувствует себя в российском клубе. Поэтому игрок пока не намерен покидать команду.



«Останусь ли в команде на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в ЦСКА», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.



Московский ЦСКА продолжает подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Валентина Федотова. Команда провела четыре товарищеских матча, победив лишь в одной.

Новость по теме Полузащитник ЦСКА Карраскаль: в России я чувствую себя в безопасности