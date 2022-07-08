Митрюшкин: очень рад присоединиться к «Химкам». Жду новых вызовов

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин ответил на вопросы клубной пресс-службы и поделился эмоциями от перехода в клуб.
«Впечатления только положительные. Сборы были отличные, на хорошей базе в Кратово. Была отличная рабочая атмосфера. Очень рад присоединиться, жду новых вызовов.
С Денисом Глушаковым мы были вместе в «Спартаке», с Саней Руденко. Есть знакомые и по молодёжной сборной — Набиуллин, например. Со многими ребятами знаком, поэтому никаких проблем с адаптацией не было. Всё помогли, всё рассказали. Всё отлично.
Что слышал о «Химках» и как мне домашняя арена? На «Арене Химки» я играл много раз — и когда был в «Спартаке», и за молодёжную сборную мы здесь много тренировались и играли. Эту арену я прекрасно знаю, и за чемпионатом России слежу, следил. Так что сюрпризов никаких не было.
Рад присоединиться к команде. Надеюсь, добьёмся побед в этом сезоне и будем радовать наших болельщиков», – сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе клуба.
- 8 июля 2022
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