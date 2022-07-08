Германия — Дания: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 8 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Германия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Испания — Финляндия покажет телеканал «Матч».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с швейцаркой Эстер Штойбли. Ассистенты рефери — швейцарка Сюзанн Кюнг и австрийка Сара Телек.



Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Финляндии и Испании. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.



Во вчерашнем матче сборных Норвегии и Северной Ирландии выиграли норвежки — встреча закончилась со счётом 4:1.

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