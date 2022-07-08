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Александр Точилин вошёл в тренерский штаб «Сочи»

Александр Точилин вошёл в тренерский штаб «Сочи»
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Александр Точилин, несколько лет назад возглавлявший «Сочи», вернулся в клуб, сообщает официальный сайт сочинцев.

Под его руководством «Сочи» в первом же сезоне существования вышли из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу. После ухода с поста главного тренера он работал руководителем селекционного отдела «Сочи» и был в клубе до 2021 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что
«Сочи» назначит Точилина на пост главного тренера. Он формально займёт пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина.

Примечательно, что у Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять любую команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться главным тренером. В своём заявлении «Сочи» избежал формулировки «главный тренер» в отношении Гаранина, назвав его «первым новобранцем» и просто тренером.

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