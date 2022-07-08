«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023.

Одним из выделяющихся элементов футболок является узорчатый воротник-поло. Он напоминает дизайн некоторых форм, в которых «Манчестер Юнайтед» играл в значимые моменты своей истории.

Нападающая «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Элла Тун Фото: «Манчестер Юнайтед»

Футболка из нового комплекта полностью сделана из переработанного материала. Она выполнена в красном цвете, традиционном для домашней формы «Юнайтед». На плечах расположены три чёрные полоски, фирменный знак экипировщика команды, компании adidas.

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр Фото: «Манчестер Юнайтед»

Впервые в новой форме футболисты сыграют в товарищеском матче против «Ливерпуля» в Бангкоке в ходе предсезонного турне.

Первый матч нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт с «Брайтоном» 7 августа.