«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023.
Одним из выделяющихся элементов футболок является узорчатый воротник-поло. Он напоминает дизайн некоторых форм, в которых «Манчестер Юнайтед» играл в значимые моменты своей истории.
Нападающая «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Элла Тун
Фото: «Манчестер Юнайтед»
Футболка из нового комплекта полностью сделана из переработанного материала. Она выполнена в красном цвете, традиционном для домашней формы «Юнайтед». На плечах расположены три чёрные полоски, фирменный знак экипировщика команды, компании adidas.
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр
Фото: «Манчестер Юнайтед»
Впервые в новой форме футболисты сыграют в товарищеском матче против «Ливерпуля» в Бангкоке в ходе предсезонного турне.
Первый матч нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт с «Брайтоном» 7 августа.
- 8 июля 2022
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