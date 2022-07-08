В «Бохуме» отреагировали на информацию об интересе клуба к защитнику «Динамо» Ордецу

Представитель «Бохума» Себастьян Шиндцилорц отреагировал информацию об интересе клуба к защитнику «Динамо» Ивану Ордецу. Он отметил, что на данный момент не может давать комментариев по этой теме.



«К сожалению, меня нельзя спрашивать об Иване Ордеце. Мы не можем комментировать никакую информацию по этому игроку», — сказал Шиндцилорц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Иван Ордец провёл в минувшем сезоне-2021/2022 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и получил три жёлтые карточки. Последним официальным матчем Ивана в составе «Динамо» был матч с санкт-петербургским «Зенитом» 12 декабря 2021 года. Ранее появилась информация, что футболистом также интересуется «Базель».

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