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Пепе Рейна подписал контракт с «Вильярреалом»

Пепе Рейна подписал контракт с «Вильярреалом»
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39-летний вратарь Пепе Рейна подписал контракт с испанским «Вильярреалом», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения — один год.

Рейна возвращается в состав «жёлтой субмарины» спустя 17 лет. Вратарь уже прошёл медобследование, а его представление в качестве игрока «Вильярреала» состоится в понедельник, 11 июля.

За свою профессиональную карьеру Рейна провёл 874 матча. Он играл в таких клубах, как английские «Ливерпуль» и «Астон Вилла», немецкая «Бавария», итальянские «Милан», «Наполи» и «Лацио».

Вместе со сборной Испании вратарь стал чемпионом мира — 2010, а также чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. За национальную команду у него 38 матчей.

С «Вильярреалом» Рейна выигрывал Кубок Интертото в 2003 и 2004 годах.

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