Маньяков: таких жирных контрактов, как в 2010-х, в РПЛ больше нет и не будет

Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков объяснил, почему этим летом на рынок свободных агентов в России вышло достаточно много именитых футболистов Российской Премьер-Лиги.
«Клубам РПЛ теперь нет смысла переплачивать тем футболистам, которые находятся в чемпионате России. Уровень лиги упал в связи с дефицитом сильных легионеров. А класс наших ребят, к сожалению, ещё достаточно средний. Соотношение цены и качества в плане зарплат принимает более адекватные формы. Все эти игроки (Дзюба, Ахметов, Оздоев. — Прим. «Чемпионата») достаточно мастеровитые и амбициозные, но, возможно, они ещё не до конца осознали, что золотые времена, когда солидные зарплаты предлагали 8-9 клубов, ушли. Таких жирных контрактов, как в 2010-х, больше нет и в обозримом будущем не будет. Банально не осталось смысла платить футболистам 30+ большие деньги — ведь теперь начинается борьба только за престиж и медали внутри России. В любом случае сокращение зарплат представляется неизбежным, и эта тенденция идёт уже пару лет. Большие контракты наверняка останутся, но будут скорее чем-то из ряда вон, чем обыденностью», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 8 июля 2022
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