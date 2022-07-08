Полузащитница «Зенита» поделилась мыслями о стендапе и трансляциях женского футбола

Полузащитница «Зенита» и сборной России Вера Симановская ответила на вопрос о том, хотела бы она заниматься стендапом. Также футболистка поделилась мнением о просмотре трансляций женского футбола.
«Думала о том, чтобы заняться стендапом, но там же нужно очень много запоминать! Там люди целый час разговаривают сами с собой, я боюсь, что меня не в ту степь понесёт. Начну про жизнь говорить, в итоге начнём смеяться, а закончим слезами (смеётся). У каждого своё чувство юмора, и надо понимать, что одного твои шутки могут привести в восторг, а другого расстроить. Всегда стоит думать, о чём говоришь.
Женский футбол раньше вообще не транслировали. Я даже и не знала, что он есть — имею ввиду профессиональный. Один раз только нам попалось видео с матча «Россиянки» и ещё какой-то команды, уже не помню. Я смотрю и говорю брату: «Володь, они вообще не так играют!» Теперь-то я понимаю, что всё дело было в трансляции. Её, наверное, с одной камеры вели, смотреть было невозможно», — рассказала Симановская в интервью пресс-службе клуба.
- 8 июля 2022
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