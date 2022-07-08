Защитница ЦСКА Ольга Чернова: поражение от «Локомотива» — хороший пинок под зад

Защитница ЦСКА Ольга Чернова поделилась впечатлениями от игры за Суперкубок России с московским «Локомотивом» и от товарищеской встречи с национальной командой России, которую красно-синие провели в ходе сборов в Новогорске.
«Считаю, что в матче с «Локомотивом» за Суперкубок не хватило командной агрессии. Мы были запредельно настроены на матч, но не справились с самообладанием. Это был хороший пинок под зад, чтобы осознать, что нужно работать ещё больше и усовершенствовать себя.
Товарищеская игра со сборной России и правда была информативной не только для тренерского штаба, но и для нас. Были хорошие эпизоды из наших наработок. Было интересно играть с соперником, стараться перестраиваться и рисковать в каких-то моментах. Также все наши игроки получили игровую практику, что не может не радовать», — рассказала Чернова в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, 18 июня в матче за Суперкубок России ЦСКА встретился с «Локомотивом», победу со счётом 2:1 одержали железнодорожники.
В товарищеском матче красно-синих и национальной команды сильнее оказалась сборная России, выигравшая со счётом 3:1.
- 8 июля 2022
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