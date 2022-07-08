«Акула», Боярский и REFLEX выступят на матче легенд «Зенита» – «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена исполнителей, которые выступят на матче легенд «Зенита» и «Спартака». Ими стали Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX. Матч легенд состоится сегодня, 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.



Составы команд:



«Зенит»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.



«Спартак»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.



Ранее стало известно, что команды выйдут на поле в ретроформах, которые будут изготовлены для этого матча с логотипами клубов, использовавшимися в 2000-х годах.