Экс-президент РФС поделился ожиданиями от матча за Суперкубок «Спартак» — «Зенит»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Он отметил, что не ждёт разгрома в этом противостоянии.



«Конечно, буду смотреть матч за Суперкубок, но это не моя тема. Главное, что всё-таки сыграют. Как — вторично. Разгром? Какой разгром… Не так сейчас команды ещё готовы, чтобы кто-то кого-то громил. Посмотрим, увидим воочию, как будут играть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России по футболу, поскольку является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выступит на правах обладателя Кубка России. Матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится завтра, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она стартует в 19:00 мск.

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