Главный тренер женского «Зенита»: обязательно посмотрю матч за Суперкубок среди мужчин!

Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина поделилась ожиданиями перед матчем мужской команды сине-бело-голубых с московским «Спартаком» за Суперкубок и возобновлением сезона Суперлиги.
«Конечно, посмотрю матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»! Когда стало известно, что перенос нашего матча возможен, мы с радостью на это пошли. Всегда хочется поболеть за своих и посмотреть интересный футбол. Сыграв в пятницу, мы успеем поддержать наших ребят в важном матче!
Мы очень рады, что Суперлига возвращается. Что касается перерыва — игроки, уезжавшие в сборные, вернулись в неплохой форме. Исключение — Люба Овсяникова, у неё было небольшое повреждение. После восстановления она вернулась в общую группу, но в предстоящем матче точно не примет участия. Остальные игроки готовы», — рассказала Порядина пресс-службе клуба.
Напомним, сегодня, 8 июля, в 20:00 состоится матч женских команд «Зенита» и «Локомотива». Завтра, 9 июля, в 19:00 будет сыгран матч за Суперкубок России между мужским петербургским клубом и «Спартаком».
- 8 июля 2022
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