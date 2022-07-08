Испания — Финляндия: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 6 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд встретятся сборные Испании и Финляндии. Игра состоится на стадионе «МК» в Милтон-Кинсе (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру женских сборных Испании и Финляндии покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзулб. Ассистенты рефери — украинки Мария Стрилецка и Полина Брановска.
Соперниками женских сборных Испании и Финляндии по группе B являются национальные команды Германии и Дании. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Во вчерашнем матче сборных Норвегии и Северной Ирландии выиграли норвежки — встреча закончилась со счётом 4:1.
- 8 июля 2022
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