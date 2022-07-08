Маньяков: весной у всех были мрачные мысли. Сейчас обстановка в «Краснодаре» рабочая

Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков рассказал о ситуации в «Краснодаре», потерявшем во втором круге прошлого чемпионата почти всех легионеров.
«Нельзя сказать, что «Краснодар» был готов к этой ситуации — к ней никто не был готов. Но они относительно безболезненно прошли данный этап — благодаря сбалансированности всей клубной вертикали и наличию большого количества способной молодёжи в «Краснодаре-2». Будет интересно наблюдать за командой в новом чемпионате. Эмоциональная составляющая у футболистов ушла, теперь на первый план выйдет мастерство игроков и тренеров, а также умение держать удар.
Обстановка в клубе сейчас, на мой взгляд, рабочая. Предпосылок к чему-то плохому я не вижу. Клуб живёт своей жизнью. Надеюсь, у них всё будет хорошо.
Весной у всех были мрачные мысли. Сейчас ситуация в индустрии немного стабилизировалась. Все понимают, где мы находимся. Клубы Премьер-Лиги приспосабливаются к новым условиям, и «Краснодар» в том числе. Все смотрят, как развивается ситуация. Мы теперь живём не ото дня ко дню, а от новости к новости», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 8 июля 2022
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