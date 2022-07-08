Мантуан прилетит в Россию только после полного восстановления от травмы

Новичок «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан приедет в Россию только после полного восстановления от травмы, которую он получил в матче за «Коринтианс» 6 июля. Об этом сообщает ge.globo.
Футболист будет выступать за «Зенит» на правах аренды. Он и голкипер Иван Куарежма стали частью сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом», по результатом которой в Бразилию отправился форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.
Сообщалось, что Мантуан должен прилететь в Россию после сдачи экзаменов – в середине июля. Однако теперь полузащитник прилетит только после восстановления от травмы. По сообщениям некоторых источников, срок восстановления может составить 4-6 недель
По словам главного тренера команды, травма стала следствие накопленной усталости. Чуть больше чем за месяц футболист провёл 10 игр.
- 8 июля 2022
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