Мантуан прилетит в Россию только после полного восстановления от травмы

Новичок «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан приедет в Россию только после полного восстановления от травмы, которую он получил в матче за «Коринтианс» 6 июля. Об этом сообщает ge.globo.



Футболист будет выступать за «Зенит» на правах аренды. Он и голкипер Иван Куарежма стали частью сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом», по результатом которой в Бразилию отправился форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.



Сообщалось, что Мантуан должен прилететь в Россию после сдачи экзаменов – в середине июля. Однако теперь полузащитник прилетит только после восстановления от травмы. По сообщениям некоторых источников, срок восстановления может составить 4-6 недель



По словам главного тренера команды, травма стала следствие накопленной усталости. Чуть больше чем за месяц футболист провёл 10 игр.