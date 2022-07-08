Маньяков: закрытие «Спартака-2» — потеря для всего российского футбола

Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков высказал своё мнение о закрытии двух клубов Первой лиги России — «Томи» и «Спартака».
«Томь» — это больше местечковая история. Имиджевая потеря для сибирского региона — всё же эта команда была на виду, на слуху. Много футболистов, прошедших через «Томь», вырастали в больших мастеров — те же Дзюба, Погребняк. Что касается «Спартака-2», то мы не знаем о ситуации изнутри. Клуб говорит про оптимизацию расходов и, наверное, сэкономит какие-то деньги, закрыв вторую команду. Но для российского футбола, считаю, это потеря. Академия клуба работает хорошо, даёт много качественных игроков, а «Спартак-2» их, по сути, доводил до РПЛ. Примеров масса. Теперь этой самобытной команды, где были россыпи талантливых футболистов, ступеньки между ФНЛ и РПЛ — не стало», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 8 июля 2022
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