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«Мы же русские: стадион увидим – сразу пить и морду бить». Собчак высмеяла слова Тарасовой

«Мы же русские: стадион увидим – сразу пить и морду бить». Собчак высмеяла слова Тарасовой
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Журналистка Ксения Собчак отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая рассказала, что негативно относится к продаже пива на спортивных мероприятиях.

«Ну понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем. Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», – написала Собчак в своём телеграм-канале.

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива». Однако в мае правительство Москвы в качестве эксперимента до конца года разрешило продажу алкоголя крепостью не более 16,5 процентов при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях при наличии соответствующей лицензии.

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