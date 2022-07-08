Аршавин: сегодня собираюсь разгонять наши атаки на ворота «Спартака», как в 2000-х

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который примет участие в матче легенд «Зенита» и «Спартака», в социальных сетях обратился к болельщикам перед матчем. Встреча пройдёт сегодня, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 мск.



«Привет, сине-бело-голубые. Сегодня я вместе с легендами «Зенита» собираюсь разгонять наши атаки на ворота «Спартака», как в 2000-х. Готовьтесь заряжать на «Петровском». До встречи на стадионе в 18:00», – сказал Аршавин.

Напомним, на матче легенд «Зенита» и «Спартака» выступят известные музыкальные исполнители: Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX. Ведущие вечера – Геннадий Орлов и Виктор Гусев.



Ранее стало известно, что команды выйдут на поле в ретроформах, которые будут изготовлены для этого матча с логотипами клубов, использовавшимися в 2000-х годах.