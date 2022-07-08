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Ханствейт: УЕФА повысил женщинам призовой фонд на € 8 млн, но мужчинам — на € 70 млн

Ханствейт: УЕФА повысил женщинам призовой фонд на € 8 млн, но мужчинам — на € 70 млн
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Бывший футболист, а ныне глава профсоюза игроков, норвежец Эрленд Ханствейт высказался насчёт увеличения призового фонда женского Евро — 2022.

«УЕФА бил себя в грудь, говоря, что удвоил призовой фонд женского Евро — с € 8 млн до € 16 млн, но при этом призовой фонд мужского Евро увеличился на € 70 млн. Поэтому слова УЕФА звучат не так убедительно», — приводит слова Ханствейта NRK.

Женский чемпионат Европы по футболу стартовал 6 июля. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.

Ранее форвард сборной Норвегии Каролина Хансен выразила недовольство разницей в призовых между мужским и женским чемпионатами.

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