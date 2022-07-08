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В УЕФА ответили на критику норвежцев, недовольных низкими вложениями в женский Евро-2022

В УЕФА ответили на критику норвежцев, недовольных низкими вложениями в женский Евро-2022
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В УЕФА ответили норвежцам, раскритиковавшим его за недостаточные вложения в женский чемпионат Европы — 2022. В союзе отметили, что призовой фонд женского Евро удвоился — с € 8 до 16 млн.

«Большие изменения, производимые в женском футболе продолжат менять восприятие людей в положительную сторону, но мы хотим сделать больше», — приводит слова нынешней главы женского футбола УЕФА немки Надин Кесслер NRK.

Отметим, что призовой фонд прошлогоднего мужского чемпионата Европы составил € 371 млн.

Женский чемпионат Европы по футболу стартовал 6 июля. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании. Финальный поединок состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.

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