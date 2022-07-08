Романцев: состав «Зенита» не то, чтобы сильнее «Спартака». О разгроме не может быть и речи

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором основа красно-белых сыграет с «Зенитом». Он выразил уверенность, что в этой встрече не будет разгрома.



«Завтра ни о каком разгроме речи быть не может. Я анализирую обстановку. Состав у «Зенита» не то, чтобы сильнее. Шансы 50 на 50», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.