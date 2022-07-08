В «Зените» опровергли переговоры с испанским брендом экипировки Joma

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг переговоры с испанским брендом экипировки Joma.



«Переговоров с Joma нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Зенит» ведёт переговоры с испанским брендом Joma, поскольку компания пока не собирается уходить из России. По информации источника, до достижения соглашения команда продолжит выступать в комплектах от Nike. Напомним, ранее появилась информация, что у многих команд Российской Премьер-Лиги есть проблемы с экипировкой. Это связано с тем, что многие компании приняли решение покинуть Россию. Поэтому команды ищут варианты, как продолжать стабильно получать экипировку.

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