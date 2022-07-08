Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» опровергли переговоры с испанским брендом экипировки Joma

В «Зените» опровергли переговоры с испанским брендом экипировки Joma
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг переговоры с испанским брендом экипировки Joma.

«Переговоров с Joma нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Зенит» ведёт переговоры с испанским брендом Joma, поскольку компания пока не собирается уходить из России. По информации источника, до достижения соглашения команда продолжит выступать в комплектах от Nike. Напомним, ранее появилась информация, что у многих команд Российской Премьер-Лиги есть проблемы с экипировкой. Это связано с тем, что многие компании приняли решение покинуть Россию. Поэтому команды ищут варианты, как продолжать стабильно получать экипировку.

Новость по теме
Гендиректор «Зенита» стал тренером ветеранов в матче со «Спартаком», хотя хотел сыграть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022