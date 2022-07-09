«Унион» представил новую домашнюю форму на сезон-2022/2023

Берлинский «Унион» провёл презентацию комплектов новой домашней формы. Клуб вернулся к дизайну в красно-белую полоску. Последние четыре сезона «Унион» играл в футболках с доминирующим красным цветом. Технический спонсор клуба — adidas.

Новая домашняя форма «Унион». Фото: ФК «Унион»

Выездная и третья форма выглядят так:

В прошлом сезоне «Унион» стал одним из открытий немецкой Бундеслиги. Команда из Берлина заняла пятое место в турнирной таблице, пробившись в Лигу Европы. При этом «Униону» не хватило всего одного очка, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов, на четвёртом месте.



Новый сезон в Бундеслиге стартует уже 6 августа. В первом туре сезона-2022/2023 «Унион» в берлинском дерби встретится с «Гертой». Напомним, «Герту» возглавил Сандро Шварц, который ранее работал с московским «Динамо».