«Унион» представил новую домашнюю форму на сезон-2022/2023

Берлинский «Унион» провёл презентацию комплектов новой домашней формы. Клуб вернулся к дизайну в красно-белую полоску. Последние четыре сезона «Унион» играл в футболках с доминирующим красным цветом. Технический спонсор клуба — adidas.
Новая домашняя форма «Унион».
Фото: ФК «Унион»
Выездная и третья форма выглядят так:
В прошлом сезоне «Унион» стал одним из открытий немецкой Бундеслиги. Команда из Берлина заняла пятое место в турнирной таблице, пробившись в Лигу Европы. При этом «Униону» не хватило всего одного очка, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов, на четвёртом месте.
Новый сезон в Бундеслиге стартует уже 6 августа. В первом туре сезона-2022/2023 «Унион» в берлинском дерби встретится с «Гертой». Напомним, «Герту» возглавил Сандро Шварц, который ранее работал с московским «Динамо».
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