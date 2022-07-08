Бердыев объяснил, почему выбрал иранский клуб

Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев, недавно возглавивший иранский «Трактор», рассказал о том, почему выбрал именно иранский клуб.
«Сразу хочу сказать, что я много слышал и читал, что Сердар Азмун почему-то привязан к моему приглашению. Это не так. Дело в том, что президента «Трактора» я знаю давно — в золотые времена «Рубина» он приезжал в Казань, где мы с ним познакомились. Такой достаточно амбициозный человек.
От него было не предложение стать главным тренером, а предложение о создании инфраструктуры. Мы договорились, что я приеду, в Иран слетали и договорились. И там же поступило предложение стать главным тренером. Пока думаем. Окончательного ответа, кем я буду, мы ещё не дали, но то, что мы там будем работать первое время — да, а там посмотрим. Мы — это Кириченко, Данильянц, физиотерапевт и сын Мацура. Практически весь штаб», – сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
- 8 июля 2022
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