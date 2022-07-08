Бердыев: Азмун сказал, что приехал в Германию неготовым

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», рассказал, давал ли он совет форварду Сердару Азмуну перед переходом в «Байер».
«Давал ли я совет Азмуну, когда он переходил в «Байер»? Нет. Мы с ним постоянно на связи, но последнее решение он принимал сам. Ни я, ни его отец не повлияли на него. Он сам попросил нас: «Давайте я сам приму решение». Хотя сам я был сторонником того, чтобы он уехал в Англию. Там были серьёзные варианты. Он хотел как трамплин использовать Германию. Мне кажется, что он бы там [в Англии] справился.
Когда он приехал в Германию, сказал мне, что там нагрузки сумасшедшие. Интенсивность тренировок очень высокая. Этот период в Леверкузене был для него адаптационным. К новому сезону он готовится уже по-другому. Я сейчас с ним разговаривал, он сказал мне, что приехал туда неготовым», – сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
- 8 июля 2022
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