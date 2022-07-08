Бердыев: когда Азмун был в «Зените», отправил ему своего физиотерапевта

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», рассказал о физической подготовке форварда Сердара Азмуна в период его игры за «Зенит».
«Когда Азмун был в «Зените», я отправил к нему своего физиотерапевта. Он в «Зените» с ним дополнительно занимался, потому что, когда я услышал, что он делает, то спросил: «Ты же понимаешь, что этого мало? Оставайся и работай». Он ответил: «Ну как я останусь? Там же ребята, то-сё». И Эдик [физиотерапевт] с ним практически каждый день дополнительно занимался. Это говорит о Семаке? Я не знаю, о чём это говорит, но я чувствовал, что он не готов. Ведь готовым надо быть и в ментальном плане, и в физическом. Он просто был сосиской. Я всё время его ругал. И только после того, как Эдик поехал и он [Сердар] сказал: «Я поменялся здесь (Бердыев показывает на голову)», я успокоился», – сказал Бердыев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
- 8 июля 2022
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