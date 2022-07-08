Джикия — о матче с «Зенитом» за Суперкубок: на подготовку было мало времени

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о готовности к матчу за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».
«Было мало времени на подготовку, но всё будет видно на поле. Считаю, что я в хорошей форме. Мы хорошо готовились, впитывали информацию, которую доносил до нас тренер. Думаю, что полностью готовы.
Все прекрасно понимают, что это одна игра, в которой всё решится. В команде это никому объяснять не надо: у нас серьёзная подготовка и настрой. У всех горят глаза, ждём завтрашней игры.
Дерби – это всё же другое. Что касается прошлого результата, он был ничейный – на нашем поле. А если вспоминать наше поражение здесь, то давайте ещё вспомним и наши победы», – передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, матч за Суперкубок России состоится завтра, 9 июля. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча запланировано на 19:00.
- 8 июля 2022
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