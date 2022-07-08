Джикия: у нас с Бакаевым не будет личных противостояний, играют «Спартак» и «Зенит»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от встречи с экс-партнёром по команде Зелимханом Бакаевым.
«С Бакаевым мы разговаривали. Как вы все прекрасно видите, он игрок «Зенита». Завтра у нас не будет никаких личных противостояний, потому что играть будут «Спартак» и «Зенит», – передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, встреча за Суперкубок России состоится завтра, 9 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.
В текущее межсезонье полузащитник Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» и присоединился к «Зениту». За петербуржцев игрок успел отметиться голом на предсезонном турнире. Всего на счету Бакаева четыре матча за «Зенит».
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