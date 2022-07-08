Каролина Хансен: женский чемпионат Европы должны показывать так же, как мужской

Полузащитница «Барселоны» и футболистка сборной Норвегии Каролина Хансен высказала недовольство, когда после победы над Северной Ирландией она услышала о разнице между показом женского и мужского чемпионата Европы.



«Всё должно быть одинаково. Возможно, это не стоило бы так дорого, если бы всё было как раньше. Мы просто должны продолжать двигаться вперёд, хорошо играть и показать, что это продукт, в который стоит инвестировать», — приводит слова Хансен шведское издание Expressen.

Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании.



Норвежки в своём первом матче на Евро-2022 одержали разгромную победу над сборной Северной Ирландии со счётом 4:1. Команды сыграли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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