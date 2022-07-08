Бердыев рассказал, почему не согласен с направлением академии «Краснодара»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», рассказал, почему недоволен направлением развития академии «Краснодар».

«Если говорить про «Краснодар», то я снимаю шляпу перед Галицким, как и перед Федуном, за то, что вкладывают свои деньги. Но всегда был против его [Галицкого] направления. Почему у «Краснодара» нет Макарова, Лесового, Бакаева? Они не нужны. Уткин не нужен, Шапи не нужен. Нужны те, кто бегает, – вот сейчас это молодёжь. А личности где?



Я знаю принципы тренировок «Краснодара», потому что там были мои футболисты. Не буду говорить кто, но я с ними встречался. Они не согласны с этим методом – тактика, тактика, тактика. Нет формирования личности. Как я понимаю, академия – это формирование личности, а не команды», – сказал Бердыев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».