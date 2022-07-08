Романцев — о возвращении на «Петровский»: мурашки по коже

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от возвращения на стадион «Петровский».

«Какие чувства от возвращения на «Петровский»? Мурашки по коже!» – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен ко встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее РФС в ретростиле представил форму, в которой команды сыграют в этом матче. Также на игре выступят известные музыкальные исполнители: Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX.