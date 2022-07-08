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Бердыев рассказал, как мог возглавить сборную России после отставки Черчесова

Бердыев рассказал, как мог возглавить сборную России после отставки Черчесова
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Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», рассказал, как мог возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова.

«После отставки Черчесова из сборной России были просто разговоры. Была одна встреча, я думал, что всё будет нормально и я буду тренером сборной России. Конечно, я дал добро. Сборная любой страны – это вызов, причём очень серьёзный. Что-то пошло не так не с моей стороны. Единственное, где я жалею, – это «Спартак». Думаю, Федун ещё раз не позовёт, но если позовёт, то не откажусь», – сказал Бердыев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее специалист извинился перед Леонидом Федуном и признался, что жалеет о том, что не возглавил «Спартак», несмотря на договорённость с московским клубом.

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